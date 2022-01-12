В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет

В Гондурасе пассажир повредил авиалайнер, который должен был вылететь в Майами (США). Инцидент произошел в аэропорту города Сан-Педро-Сула.

Во время посадки мужчина проник в кабину самолета и сломал систему управления, сообщает телеканал ABCNews.

По словам очевидцев, один из пилотов пытался остановить вандала, но тот попытался выпрыгнуть в открытое окно.

В соцсетях опубликовано видео, на котором мужчина высунулся из иллюминатора и что-то кричит, а также фото, на котором сломан один из рычагов управления лайнером.

Рейс из Сан-Педро-Сула в Майами задерживается. Потребовалась замена воздушного судна. В Гондурас направлен резервный борт, заявили в компании American Airlines.