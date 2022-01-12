В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры"

В Хабаровске заработали первые проекционные пешеходные переходы. Они оснащены специальными устройствами, которые "транслируют" разметку на проезжую часть и включаются с наступлением темноты.

Как рассказали в мэрии, новую технологию опробовали на улице Запарина, Уссурийском бульваре в районе улицы Вострецова, а также в переулке Студенческом близ "Платинум Арены". В этих местах неоднократно случались наезды на пешеходов.

"Проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность, включаются ближе к сумеркам. Ее видно даже при выпадении осадков. Также они подсвечивают пешеходов в темное время суток", - объяснил заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Николай Жираков.

В общей сложности на оснащение трех "зебр" проекторами потратили 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем власти планируют оборудовать такими системами пешеходные переходы рядом с социальными учреждениями.