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12.01.2022 08:47
Рубрика: В мире

В Испании родителей грозят посадить в тюрьму за отсутствие детей в школе

Текст: Татьяна Замахина, Юрий Когалов
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Родители двух юных испанцев, не посещавших школу более года, могут попасть за это в тюрьму.

Как пишет El Mundo, прокуратура Астурии (регион на севере Испании) потребовала приговорить каждого из них к 11 месяцам лишения свободы.

Фото: REUTERS
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Родители отказались водить своих чад на уроки из страха перед коронавирусом. Введенные ограничения они посчитали препятствием для развития детей. По мнению родителей, необходимость соблюдения дистанции препятствовала вырабатыванию социальных навыков. А необходимость ходить в масках мешала детям понимать как одноклассников, так и учителей. Но сторона обвинения назвала эти причины недостаточно уважительными для пропуска занятий. Родители записали детей в дистанционную американскую школу, власти посчитали, что взрослые не обеспечили право детей на образование.

Как вам это?

Алена Аршинова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Единая Россия"):

- Наше законодательство дает родителям и обучающимся право выбирать форму обучения - в том числе на дому. Поэтому такая ситуация, как в Испании, у нас вряд ли возможна. Что касается моральной стороны решения испанских властей, то тут я не спешу оценивать поверхностные трактовки судебных дел. Зачастую в них оказывается все не так просто, много значимых деталей не озвучивается.

Яна Лантратова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Справедливая Россия - За Правду"):

- Наказывать в таких случаях родителей тюрьмой или другим образом, - абсолютно неправильно, цинично и бесчеловечно. Я сама мать и понимаю волнения родителей, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Если родители поощряют прогулы ребенка, значит, надо активнее проводить разъяснительную работу, чтобы снять их волнения, объяснить, какие школа предпринимает меры безопасности. Объяснить, что образование ребенку необходимо. Ответственность за прогулы в таких ситуациях лежит не только на родителях, когда речь идет о непосещении школы более года. И тут еще надо разобраться, получал ли ребенок знания дома. Возможно, он занимался с родителями или с репетиторами онлайн и может без проблем сдать экзамены.

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