В Израиле внедрили систему поощрения сбора мусора

В Израиле набирает популярность мобильное приложение Clean Coin (в переводе на русский - "Чистая монета"), с помощью которого можно получать бонусы за сбор мусора, а затем расплачиваться ими в магазинах и за услуги.

На сегодня к экологической инициативе присоединились уже 25 компаний из разных сфер, в их числе производители одежды, отели и скалодром.

В приложении в настоящее время зарегистрировались примерно 16 тысяч человек, из них 1,2 тысячи собирают мусор каждую неделю. Умное приложение показывает участникам программы карту, на ней черными точками обозначены места, где был замечен бесхозный мусор, с примерным указанием, сколько пакетов понадобится, чтобы его собрать и сколько бонусов за это дадут.

Фактическая бизнес-модель "Чистой монеты" позволяет заработать не только на конкретной уборке мусора и отходов производства, но и на информации о местах его скопления. Как пояснил изданию The Times of Israel Гал Лахат, один из создателей Clean Coin, приложение разработано по примеру игры, чтобы пользователь мог проходить различные уровни, соревнуясь с другими участниками в трудолюбии и наблюдательности.

А как у нас?

Как выяснил корреспондент "РГ", вопросы захламленности территорий и наличия мусора входят в тройку самых популярных жалоб. На большую часть их коммунальщики реагируют в течение одного-двух дней. Заявителю они посылают фотографию, что сделано по его жалобе, и он уже сам решает, действительно ли дело сделано или это просто отписка.

"Некоторые московские магазины ввели свою бонусную программу за собранный мусор на природных территориях. Но это единичные акции, - рассказал "РГ" руководитель проекта "Собиратор" Леонид Синицын. - У Москвы же в целом большой опыт волонтерской работы и высокая культура населения. Москвичей не нужно уговаривать выбрасывать мусор в контейнер, а не рядом с ним. Горожане сейчас учатся правильно, то есть раздельно, утилизировать отходы. А потому у них большим спросом пользуется карта с местами, где можно сдать вторсырье: recyclemap.ru".

Как рассказала "РГ" замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, прорабатывается вопрос о запуске сотрудничества с приложением "+1Город". "Там, например, планируется запустить задания по уборке отходов на природных территориях Москвы. Участнику за выполнение задачи начислят бонусы, которые можно будет обменять на подарки от "Мосприроды".