В Китае запретили показывать по ТВ накрашенных мужчин

Власти Поднебесной запретили показывать по телевизору женоподобных артистов, которые красятся и не соответствуют традиционному для Китая представлению о том, каким должен быть мужчина, пишет газета South China Morning Post.

Звездам южнокорейской группыGOT7 нужно сменить имидж, чтобы выступать на телевидении в Китае. Фото: REUTERS

Национальная администрация радио и телевидения опубликовала план, по которому на телеэкране также не должны появляться вульгарные интернет-звезды и люди, уличенные в нарушении закона, поведении или заявлениях, противоречащих "общественному порядку и морали".

Телевидение обязали установить "правильный" стандарт красоты, стать менее развлекательным и больше делать упор на революционную, социалистическую и традиционную китайскую культуру. От ведущих же ждут, что они будут популяризировать позитивные ценности.

Однако и это еще не все. Телеканалам велено не платить артистам чрезмерно много, заключать только подлинные контракты и следить за тем, чтобы "звезды" не уходили от уплаты налогов. Детям "звезд" отныне не разрешается участвовать в телевизионных шоу. Под запрет также попадает контент, побуждающий зрителей к чрезмерно большим тратам. Нельзя демонстрировать с экранов телевизоров богатство, а также публиковать различные рейтинги знаменитостей.

Особое внимание уделяется столь популярной в Китае "фанатской культуре". Власти запретили к показу так называемые айдол-шоу (от английского idol - кумир, идол) - передачи, в которых люди демонстрируют свои таланты и борются за право стать звездами. Нередко это музыкальные соревнования, по итогам которых из самых лучших участников формируют группу. Во всех программах, подразумевающих зрительское голосование, телеканалам велено строго следить за честностью этого процесса. Кроме того, от зрителей - главным образом, от фанатов - запрещено требовать что-то купить за допуск к голосованию.

Как вам это?

Леонид Млечин, председатель правления Международной академии радио и телевидения:

- Трудно со стороны понять устремления Китая. Показать, что творится в твоей душе, считают китайцы, значит, нарушить всякие приличия, потерять "лицо". Дерево дорожит своей корой, человек - своим лицом...

Как говорит глава Китая Си Цзиньпин, жизнь похожа на рубашку: неправильно застегнешь верхние пуговицы, и все остальные пойдут наперекосяк. Задача телевидения сделать так, чтобы внешнему миру предстал идеальный образ великой страны.

Из всех империй, некогда владычествовавших в мире, один лишь Китай словно помолодел и обрел новую жизнь. Но великую державу преследует тщательно скрываемая неуверенность в себе и в своих согражданах. Телевидение обязано показывать китайцев не такими, какие они в реальности, а такими, какими им следует быть. Телевидение - не средство массовой информации, а инструмент воспитания.

Опыт такой нам известен.

Евгений Сафронов, главный редактор Коммуникационного холдинга InterMedia:

- Сфера культуры - самый мощный фактор власти в последнее столетие, сильные элиты это понимают, потому и вводят запреты в тех случаях, когда возникает угроза стабильному развитию общества. Но запреты в культуре также вносят дисбаланс в общество, потому грамотная власть прибегает к ним только в крайнем случае, после детального анализа и взвешенной оценки последствий.

Коммунистов Китая трудно обвинить в неграмотности, и если решение принято - значит, угроза действительно серьезна.