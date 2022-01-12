В Кремле прокомментировали информацию об усилении охраны Байконура

В Кремле не располагают информацией об усилении охраны Байконура. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это надо в ОДКБ обращаться​​​. Я не располагаю такой информацией. Там же есть своя система обеспечения безопасности, которая на постоянной основе функционирует", - сказал Песков на брифинге 12 января.

Он подчеркнул, что в чрезвычайной ситуации она не могла не быть увеличенной.

Из-за массовых протестов в Казахстане с 7 по 19 января в Байконуре установлен повышенный уровень опасности.

Ранее в среду генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация на космодроме и в городе Байконур остается спокойной, это позволяет приступить к работам ​​​по подготовке к пуску 15 февраля.