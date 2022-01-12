В Кремле прокомментировали сообщения о вводе QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать Telegram-каналы, которые сообщают, что в связи с наступающей волной коронавируса законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах примут к 1 февраля.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на источники в Госдуме, что такой законопроект будет принят в скором времени в связи с распространением штамма "омикрон"​​​.

"Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, поправки в закон об эпидемическом благополучии в РФ были внесены в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно законопроекту до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. А само требование планируется ввести на срок до 1 июня 2022 года. В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении и направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения перед вторым чтением.

Добавим, что еще один законопроект - о вводе QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте - был снят с рассмотрения в декабре.