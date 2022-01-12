В Минске начали продавать товары с цитатами Лукашенко

Еще в начале сентября телеграм-канал "Пул Первого" анонсировал выход в широкие массы мерча с самыми яркими высказываниями и цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко. Открытия этого магазина ждали многие, автор этих строк в том числе. И вот накануне Нового года состоялась "премьера".

"Первый" - пока пилотный проект: организаторы не исключают открытия филиалов бренда и в России

Ажиотаж был почти как в "черную пятницу" - дебютная серия маек и баек разошлась за считаные часы. Некоторые брали не то что по три-пять, а сразу по 40 штук мерча! Первым ста покупателям, к слову, в подарок достались фирменные шоколадки "Президент". Чтобы купить майку с полюбившейся цитатой "Будет очень интересно", мне пришлось отстоять в очереди 50 минут. И это нисколько не огорчило. Фото в президентском мерче моментально разлетелось между друзьями и родственниками по соцсетям, а коллеги и друзья наперебой задавали вопрос: где купить, сколько стоит?

Все товары в бутике "Первый" — белорусского производства. В составе — только хлопок и узбекская пряжа Фото: БЕЛТА

Цены, к слову, по белорусским меркам весьма демократичные: майка - 20 рублей, байка - 40 рублей (мужская - 45). Радует и качество. Все товары в бутике "Первый" - белорусского производства. В составе стопроцентный хлопок, узбекская пряжа. Надеваешь вещь и понимаешь, что хочешь ее носить.

Ассортимент магазина обновляется. К пяти принтам - "Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", "Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай", "Факты на стол", "Любимую не отдают", "Президентами не становятся. Президентами рождаются" (написанным, между прочим, почерком главы государства) - по многочисленным заявкам покупателей недавно добавился еще один: "Жесточайше!" со шпицем Умкой в новогодней шапочке.

Ставшие крылатыми фразы Александра Лукашенко разлетелись не только по Беларуси. В канун новогодних и рождественских праздников несколько моих знакомых и родственников, которые сегодня проживают за пределами страны, попросили отправить им в подарок мерч с президентскими цитатами. Интересуются, где и как можно купить оригинальный мерч, многие россияне. Отвечаем: пока это можно сделать только в Минске.

Цены весьма демократичные: майка — 600 российских рублей, байка — 1200 рублей Фото: Егор Ермалицкий

Руководитель "Беллегпрома" Татьяна Лугина рассказала, что магазин "Первый" - лишь пилотный проект:

- Если будет интерес со стороны покупателей, в будущем возможно открытие филиалов бренда в областных городах, создание линейки детского мерча, расширение линейки для взрослых - брюки, бейсболки и куртки, появление новых надписей, кружек и чемоданов, чехлов для телефона.

Не исключают организаторы и открытия магазина в России. К слову, выход новой линейки одежды президентского мерча под брендом "Первый" в недавнем эфире YouTube-канала "Главный. Тур" анонсировала и директор Национальной школы красоты Божена Еремич. Речь шла об организации показа моделей одежды мерча.