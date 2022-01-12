Новости

Парагвайский защитник Алонсо стал игроком "Краснодара" 22:38
Захарова: Берлин объявил войну Telegram 22:37
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76% 22:29
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений 22:19
В ВОЗ считают, что COVID-19 становится эндемичным 22:17
Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам 21:28
За сутки 105 военных вылечили от коронавируса 21:14
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины 21:01
Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины 20:41
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года 19:51
Жирков продолжит карьеру в "Химках" 19:34
С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста 19:21
Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 19:00
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 18:40
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 18:35
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 22:19
Рубрика: Власть

В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений

Текст: Сергей Жуков

Власти Москвы не исключают новых ограничений из-за штамма коронавируса "омикрон". Однако решения о дополнительных мерах будут приниматься в случае высокой загрузки системы здравоохранения, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона"

По его словам, дальнейшие действия городских властей будут зависеть от уровня заболевания и динамики госпитализаций. Какие именно ограничения могут быть введены, говорить пока преждевременно, подчеркнул чиновник. "Мы точно понимаем набор инструментариев, который у нас есть, он отработан, все сценарии понятны, понятен набор возможных ограничений, все мы их с вами переживали, - рассказал Ефимов. - Понятны действия наши с точки зрения поддержки, если она будет необходима для отраслей экономики. Но, безусловно, для нас самое главное - это медицинские учреждения, чтобы их запас по госпитализациям, по возможности обслужить болеющее население, сохранялся".

И бизнес, и город, добавил он, уже научились за время пандемии работать в условиях антиковидных ограничений.

Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Токаев начал отменять режим ЧП в Казахстане
В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни