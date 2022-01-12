В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений

Власти Москвы не исключают новых ограничений из-за штамма коронавируса "омикрон". Однако решения о дополнительных мерах будут приниматься в случае высокой загрузки системы здравоохранения, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, дальнейшие действия городских властей будут зависеть от уровня заболевания и динамики госпитализаций. Какие именно ограничения могут быть введены, говорить пока преждевременно, подчеркнул чиновник. "Мы точно понимаем набор инструментариев, который у нас есть, он отработан, все сценарии понятны, понятен набор возможных ограничений, все мы их с вами переживали, - рассказал Ефимов. - Понятны действия наши с точки зрения поддержки, если она будет необходима для отраслей экономики. Но, безусловно, для нас самое главное - это медицинские учреждения, чтобы их запас по госпитализациям, по возможности обслужить болеющее население, сохранялся".

И бизнес, и город, добавил он, уже научились за время пандемии работать в условиях антиковидных ограничений.