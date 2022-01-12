В Москве покажут выставку русского авангарда, о которой забыли на 100 лет

Выставка "Авангард: на телеге в XXI век" - это реконструкция масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад. Более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев можно будет увидеть с февраля по май в Музее русского импрессионизма. Это совместный проект музея с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда.

История этой экспозиции началась в октябре 1921 года, когда третью передвижную выставку художников-авангардистов, в которых советская власть видела движущую силу для продвижения коммунистических идей, привезли в город Советск Вятской губернии (сейчас это Кировская область). А это, между прочим, более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани.

Кравченко Алексей. Радуга. 1913. Фото: предоставлено Музеем русского импрессионизма

"Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет", - рассказывают организаторы уже московской выставки.

Григорьев Николай. Мост. 1918. Фото: предоставлено Музеем русского импрессионизма

По сути, им удалось сделать невероятное - они смогли частично воссоздать все три художественные выставки в Советске и показать редкие произведения из фондов региональных музеев.

Воссозданная спустя 100 лет выставка расскажет о художественной политике советской власти в первые послереволюционные годы и о деятельности кураторов-энтузиастов, которые в непростое для страны время устраивали выставки авангардного искусства.

Но главное, конечно, это вновь открытые для публики шедевры русского авангардного искусства первой трети XX века. Зрители смогут увидеть полотна Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

Кандинский Василий. Акварель № 5. 1919. Фото: предоставлено Музеем русского импрессионизма

Алексей Моргунов. "Композиция" до реставрации. Фото: предоставлено Музеем русского импрессионизма

По словам директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой, на выставке будут демонстрироваться работы русских авангардистов, чье наследие ценится во всем мире. "Кураторы представили этот проект в регионах, но находки такого уровня заслуживают того, чтобы быть показанными в столице", - отметила она.

Так впервые публике будет представлена отреставрированная двусторонняя картина "Композиция" Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано 983 056 рублей. Эту картину, созданную соратником Казимира Малевича, кураторы выставки нашли в ужасном состоянии в собрании Слободского краеведческого музея.