В продажу поступил мощный смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Чем он хорош

Компания Samsung объявила о старте глобальных продаж смартфона Galaxy S21 FE 5G, работающего на процессоре Snapdragon 888 от Qualcomm.

"Фанатская версия" (Fan Edition, FE) оснащается 6,4-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями - стандартным, зумом и широкоугольным, все с разрешением 12 Мп. Селфи-камера в "глазке" объектива имеет разрешение 32 Мп.

Во время съемки видео пользователь может переключаться между основной и фронтальной камерами или вести одновременную съемку на обе из них сразу.

Аккумулятор Galaxy S21 FE 5G поддерживает быструю зарядку 25 Вт и имеет емкость 4500 мАч (а также беспроводную зарядку 15 Вт). Смартфон оснащен модулем NFC, портом USB-C и боковым сканером отпечатка пальца. Корпус имеет влагозащиту IP68.

Одним из важных преимуществ смартфона является наличие Android 12 "из коробки". Это означает, что аппарат, скорее всего, будет обновляться дольше, чем выпущенные в 2021 году флагманы.

Стоимость Samsung Galaxy S21 FE 5G в модификации 6/128 Гб составит 59990 рублей, 8/256 Гб - 66990 рублей.