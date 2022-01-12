У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В продажу поступил мощный смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Чем он хорош

Текст:   Антон Благовещенский
12.01.2022,  
12:15
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о старте глобальных продаж смартфона Galaxy S21 FE 5G, работающего на процессоре Snapdragon 888 от Qualcomm.

"Фанатская версия" (Fan Edition, FE) оснащается 6,4-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями - стандартным, зумом и широкоугольным, все с разрешением 12 Мп. Селфи-камера в "глазке" объектива имеет разрешение 32 Мп.

Во время съемки видео пользователь может переключаться между основной и фронтальной камерами или вести одновременную съемку на обе из них сразу.

Аккумулятор Galaxy S21 FE 5G поддерживает быструю зарядку 25 Вт и имеет емкость 4500 мАч (а также беспроводную зарядку 15 Вт). Смартфон оснащен модулем NFC, портом USB-C и боковым сканером отпечатка пальца. Корпус имеет влагозащиту IP68.

Одним из важных преимуществ смартфона является наличие Android 12 "из коробки". Это означает, что аппарат, скорее всего, будет обновляться дольше, чем выпущенные в 2021 году флагманы.

Стоимость Samsung Galaxy S21 FE 5G в модификации 6/128 Гб составит 59990 рублей, 8/256 Гб - 66990 рублей.

смартфоны
Фото: youtube.com
Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 отреагировали на слухи о переносе игры 11.01.2022
Смартфоны BlackBerry "умерли" навсегда 06.01.2022
Назван лучший недорогой смартфон на Android 06.01.2022
Samsung
Фото: iStock
Суд в США признал законным увольнение полицейских за ловлю покемонов 11.01.2022
Из смартфонов Samsung может исчезнуть Android 23.12.2021
Названы смартфоны Samsung, которые получат новую прошивку на Android 12 21.12.2021