В Риме появилось "Место для объятий"

Пандемия оставила неизгладимый отпечаток на экспрессивных итальянцах, которые по сей день вынуждены избегать тесных контактов и объятий. Теперь в итальянской столице появилось коммерческое учреждение со странным на первый взгляд названием "Место для объятий" (Cuddle Place), где они могут восполнить этот пробел.

Итальянцы - народ тактильный. Объятия помогают снимать эмоциональное напряжение, почувствовать защищенность. Фото: GettyImages

На одноименном сайте можно выбрать курс из 10, 15, 20, 30 и 45 объятий. Сеансы длятся от получаса до двух часов, а их стоимость начинается от 60 евро. Судя по восторженным отзывам клиентов, которые размещены в социальных сетях, они вполне довольны результатом и рассчитывают на долгосрочный эффект от такой терапии.

Как вам это?

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ:

Итальянский опыт - это как наши "Места для поцелуев" в кинотеатрах. Только время сильно изменилось. И куда потом после этих "обнимашек" за деньги люди пойдут, получив на миг утешение?

Дело в тех общечеловеческих маркерах, которые, как ни крути, а расставлять надо. Разве каждый из нас не ловил себя на том, что раньше он легко подавал руку, когда здоровался, а то и обнимался, а теперь ограничивается деликатным кивком головы? Но улыбается-то пошире. И так и надо. Это нормальный инстинкт самосохранения, и личного, и нас как человеческого вида. Разумеется, без ласки никто, особенно дети, не может. Без нее деформируется личность. Так и будьте ласковы с теми, с кем близки и кому доверяете. А широким контактам и общению надо искать вербальную замену.

Потом, я думаю, весь этот опыт поиска отомрет. Это выдох ковидной эпохи.