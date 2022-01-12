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12.01.2022 07:58
Рубрика: В мире

В Риме появилось "Место для объятий"

Текст: Владимир Емельяненко, Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Пандемия оставила неизгладимый отпечаток на экспрессивных итальянцах, которые по сей день вынуждены избегать тесных контактов и объятий. Теперь в итальянской столице появилось коммерческое учреждение со странным на первый взгляд названием "Место для объятий" (Cuddle Place), где они могут восполнить этот пробел.
Итальянцы - народ тактильный. Объятия помогают снимать эмоциональное напряжение, почувствовать защищенность. Фото: GettyImages

На одноименном сайте можно выбрать курс из 10, 15, 20, 30 и 45 объятий. Сеансы длятся от получаса до двух часов, а их стоимость начинается от 60 евро. Судя по восторженным отзывам клиентов, которые размещены в социальных сетях, они вполне довольны результатом и рассчитывают на долгосрочный эффект от такой терапии.

Как вам это?
Фото: EPA
Систему "зеленых пропусков" в Италии распространили на родителей и учителей

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ:

Итальянский опыт - это как наши "Места для поцелуев" в кинотеатрах. Только время сильно изменилось. И куда потом после этих "обнимашек" за деньги люди пойдут, получив на миг утешение?

Дело в тех общечеловеческих маркерах, которые, как ни крути, а расставлять надо. Разве каждый из нас не ловил себя на том, что раньше он легко подавал руку, когда здоровался, а то и обнимался, а теперь ограничивается деликатным кивком головы? Но улыбается-то пошире. И так и надо. Это нормальный инстинкт самосохранения, и личного, и нас как человеческого вида. Разумеется, без ласки никто, особенно дети, не может. Без нее деформируется личность. Так и будьте ласковы с теми, с кем близки и кому доверяете. А широким контактам и общению надо искать вербальную замену.

Потом, я думаю, весь этот опыт поиска отомрет. Это выдох ковидной эпохи.

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