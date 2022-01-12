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12.01.2022 12:58
Рубрика: В мире

В Риме выставили на аукцион виллу с единственной росписью Караваджо

Текст: Нива Миракян (Рим) , Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Исторический особняк в центре Рима, неподалеку от знаменитых Виллы Боргезе и Виа Венето, с росписью Караваджо и фресками Гверчино будет выставлен на аукцион 18 января 2022 года. Стартовая цена лота составляет 471 миллион евро.
Владельцам старинных особняков в Италии можно переделать только ванную и туалет.

Причем уникальное творение великого Караваджо само по себе может стоить до 300 миллионов евро. Главный вопрос, который интересует римлян, кто станет счастливым обладателем этой недвижимости, которая официально относится к объектам, представляющим исторический и культурный интерес в соответствии с местным законом от 1939 года.

Фото: twitter.com / @NYRangers
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Это означает, что, учитывая статус виллы, итальянское государство обладает правом преимущественной покупки в течение 60 дней с момента выставления ее на торги.

Так, к примеру, недавно это произошло с островом Галлинара, который чуть было не попал во владение сына украинского депутата Александра Богуслаева. В противном случае владение уплывет в руки частников, мечтающих о том, чтобы свод их роскошного жилища украшало бы детище гения Возрождения.

Как пояснил "РГ" руководитель пресс-службы Главного управления г. Рима по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Лука Дель Фра, это вовсе не означает, что новые владельцы смогут делать с уникальным объектом недвижимости все, что душе угодно, в отношении подобных активов установлено серьезное обременение.

Любой ремонт исторических объектов нужно согласовать

"Любое вмешательство в отношении подобных "деликатных и драгоценных" активов должно быть согласовано и одобрено нашим управлением. Проще говоря, мы никому не позволим закрасить единственную роспись Караваджо белой краской или установить уродливые алюминиевые окна там, где раньше красовались позолоченные рамы", - подчеркнул Дель Фра, на памяти которого владельцы исторических объектов, находящихся под охраной государства, не позволяли себе подобных вольностей, так как "они рискуют тем, что на место незаконного проведения работ будет наложен арест".

А как у нас?

Андрей Степаненко, генеральный директор Российского аукционного дома:

- В России объекты культурного наследия защищены федеральным законодательством и местными региональными законами. Собственники таких объектов обязаны содержать их, соблюдая условия охранного обязательства, где прописан подробный перечень предметов охраны. Соблюдение охранного обязательства - неотъемлемое условие любых ремонтно-реставрационных работ, все они согласуются с госорганами охраны памятников. При продаже объекта культурного наследия покупателю вместе с правом собственности переходят все обязательства по его сохранению. Например, в Санкт-Петербурге комплекс "Новая Голландия" частный инвестор превратил в общественное пространство, Никольский рынок преобразован в гостиничный комплекс.

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