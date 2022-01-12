В Салониках школьники устроили политический митинг с беспорядками

Во втором по величине греческом городе Салоники произошли беспрецедентные акции, во время которых десятки школьников устроили стычки и беспорядки на почве острых политических разногласий.

Учащиеся устроили настоящее побоище возле школы в Ставруполи (пригород Салоников) из-за политических разногласий. Фото: GettyImages

Их в посткризисные годы и период проводившейся в Греции с 2010-х годов политики жесткой бюджетной экономии всегда хватало. Однако собеседники "РГ" из числа греческих граждан не смогли припомнить случая, когда кипучая политическая жизнь страны, прежде выливавшаяся в бесконечные демонстрации и митинги с участием взрослых, доводила до настоящего побоища между подростками на территории школы.

Школьники, раздававшие политические листовки с левацкими и антинацистскими лозунгами, были атакованы неизвестными подростками у школы в пригороде Салоников под названием Ставруполи. Итогом этой "акции устрашения" со стороны приверженцев ультраправой идеологии, по данным греческих СМИ, стали несколько пострадавших. Поддержать избитых единомышленников к зданию учебного заведения пришли уже десятки школьников - левых активистов, которые прихватили с собой не только осуждавшие последователей нацистской идеологии плакаты, но и критические по отношению к проводимой правительством Греции политике в сфере образования.

Этот политический перформанс быстро перерос в массовые беспорядки, во время которых собравшиеся на территории школы старшеклассники-праворадикалы начали закидывать своих оппонентов камнями, бутылками и даже коктейлями Молотова. Положить конец насильственному выяснению политических отношений между школьниками, часть из которых забаррикадировалась в классах, с трудом удалось полиции - к району ЧП были стянуты экипированные для подавления беспорядков сотрудники греческого ОМОНа. После применения слезоточивого газа и других спецсредств им удалось задержать шестерых облаченных в темные балахоны с капюшонами буйных школяров. Все из них оказались последователями ультраправых взглядов.

Беспрецедентность произошедшего косвенно подтвердила и министр образования и культов Греции Ники Керамеос. "Изолированные группы рушат имидж наших школ как пространства для получения знаний, креативности и свободного мышления. Мы не будем терпеть насильственное поведение", - заявила Керамеос. Впрочем, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", один из жителей Салоников по имени Андреас высказался куда жестче о том, до чего довел неконтролируемый властями политактивизм в греческих школах. "К сожалению, наше правительство долго не обращало внимания на данную проблему. И это наряду с затянувшимся экономическим кризисом довело Элладу до такого состояния, что все больше людей, включая молодежь, оказываются жертвами неонацистской идеологии, - пояснил собеседник. - Как правило, эти ребята малообразованны и никогда не выезжали за рубеж. Значительная часть из них в итоге попадает в армию, а затем в полицию, которая также сильно заражена ультраправыми взглядами. Стычки и беспорядки на митингах в центре Афин и других греческих городов - уже давно рутина. Но я не припомню, чтобы что-то подобное событиям в школе Салоников раньше происходило у нас в стране, а это очень тревожно".

Как вам это?

Владимир Лукин, политик, историк, профессор ВШЭ:

- Если говорить о корневых причинах молодежных протестов, то, к большому сожалению, они зиждутся на некоторой особенности миропонимания и эмоционального настроя молодежи. В молодости чувства обострены, а мысли настроены на свою исключительность и уверенность в том, что смысл твоего существования - в исправлении всех неурядиц современного мира радикальным образом. Помните гамлетовское: век вывихнут, а я родился на свет, чтобы вправить его. Гамлет был молодым человеком. И его чувства воспроизводятся вот уже много веков.

Это глубоко и серьезно: я родился не просто так, я особенный, и должен своей жизнью сказать что-то очень веское. Но свое "веское" сказал и Герострат, разрушив одно из чудес света, и молодой Гагарин с его "Ну, поехали!". Так что желание самовыражения молодежи неизбежно, актуально и неотложно. Оно - при разных исторических обстоятельствах и особенностях самих поколений - воспроизводится в каждом из них. Тот всплеск молодежного (и, надеюсь, не очень большого) протеста, что мы переживаем сейчас, и в прошлом происходил многократно.

Беда в том, что исход таких протестов может быть трагичным. Если посмотреть на всю гамму экстремистских молодежных проявлений - от штурмовиков Адольфа Гитлера до полпотовцев в Кампучии, - то можно обнаружить разную степень конструктивности, деструктивности, гибельности, возвышенности и, наоборот, низменности проявления их намерений. Сходство только в темпераменте, формах проявления и обожествлении самого себя. Вспомните лозунг французских социалистов 1968 года "Вся власть воображению!". С явным презрением к тому, что находится за пределами этого воображения. Можно было бы привыкнуть к постоянному воспроизводству молодежных протестов, но беда в том, что борьба с ними прямым подавлением часто расширяет их и подпитывает их героическое или псевдогероическое начало. А самый конструктивный - хотя небыстрый и трудный - способ противостоять этому не голое давление и упор на то, что, "как есть, так и должно быть, а все остальное прижмем к ногтю", а противопоставление этому попыток конструктивной вовлеченности молодежи в жизнь - системы социальных лифтов и социального самовыражения. Я не случайно вспомнил о Гагарине - это блестящий пример конструктивного вовлечения молодых людей в главные сюжеты жизни, но это произошло тогда, когда человечество в целом делало большие шаги в своем развитии.

Но если не обращать внимания на это, то протесты будут возвращаться. Помните, как у Коржавина - "Мы живы, и наше с тобой нетерпение еще посетит не одно поколение".

Читая о молодежных протестах, нам стоит вспоминать 20-е годы XX века, когда на улицах Гамбурга, Берлина и Мюнхена выступали вооруженные молодые люди с одной стороны от красного Рот Фронта, а с другой - от коричневых штурмовиков. Их противостояние на улицах было драмой, но окончательная победа кого-то из них становилась национальной, а то и всемирной трагедией.

Что этому противопоставить? Только позитивные действия власть имущих или, я бы сказал, мейнстримовцев. Они должны расширять возможности для включения наиболее активной молодежи с ее альтернативами в свои ряды. Потому что если этого не делать, то возможности для молодежи будут сужаться. А экстремистские настроения на левом или правом фланге, а также на фланге религиозного экстремизма - нарастать. И это чревато трагедиями.