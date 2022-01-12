В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Если мы говорили, что индексация 5,9% - это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, [при индексации на 8,6%] она [прибавка] будет повыше, конечно, - где-то 1 400 рублей", - приводит ее расчеты ТАСС.

Бибикова также отметила, что, по ее мнению, "индексация должна быть с 1 января 2022 года", поскольку "пенсия по закону с 1 января должна индексироваться".

Сенатор добавила, что в Совфеде ждут соответствующего предложения правительства.

На данный момент страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%. В среднем их размер составляет теперь 18 521 рубля. Повышение коснулось 30,78 млн человек.