В Швейцарии предложили платить агитаторам за каждого привитого скептика

Власти Швейцарии отчаялись переубедить скептиков вакцинации от коронавируса и решили, что проще повлиять на отказников через их близких.

Теперь тем, кто сумеет убедить родственника или друга пойти к врачу и сделать прививку, будут платить за это деньги. Федеральный совет пообещал поощрять успешных агитаторов суммой в 50 франков (примерно четыре тысячи рублей. - "РГ") за каждого привитого скептика.

Пока планируется, что выплачиваться они будут в форме купонов, которые можно будет монетизировать в кино, ресторанах и других заведениях такого рода.

Власти рассчитывают, что это подхлестнет забуксовавший темп вакцинации населения в Швейцарии, где полностью привито чуть больше 40 процентов населения.

А как у нас?

Есть два варианта подтолкнуть человека вакцинироваться: метод "кнута" и метод "пряника". И то и другое в России имеет под собой нормативно-правовую основу. Закон об иммунизации населения разрешает в экстренных ситуациях отстранять от работы (и не брать на работу) сотрудников, чьи обязанности подразумевают нахождение в зоне высокого риска по распространению инфекции. В "Аэрофлоте", например, прошлой осенью непривитых пилотов стали отстранять от рейсов. В Красноярске резонанс вызвал случай, когда к работе не допустили учительницу, которая ранее переболела COVID-19 и поэтому не считала нужным вакцинироваться. Строгое отношение и к медикам: они на переднем крае борьбы с инфекцией, даже если не входят в "красную зону", - поэтому в большинстве регионов от них требуют обязательно привиться.

Но в большинстве отраслей предпочитают действовать убеждением и поощрением. Работодатели дарят персоналу дополнительный выходной в день прививки, а иногда дают еще и второй оплачиваемый свободный день. Так действуют в крупных торговых сетях: Metro, "Азбука вкуса", Leroy Merlin. Многие предприятия стимулируют работников деньгами и подарками. Например, работникам аэропорта Храброво в Калининграде выплачивали по 3,5 тысячи рублей, а на АвтоВАЗе - по 1,5 тысячи. Другие сочетают дополнительные выходные и материальные поощрения, например, розыгрыши путевок в санаторий, членские карты в фитнес-клубы и бассейны.