В Сингапуре привлекли роботов для охраны общественного порядка

В Сингапуре экспериментируют с применением роботов для контроля за общественным порядком.

Патрульные роботы "Хавьер" ищут нарушителей порядка на улицах Сингапура и делают им замечание. Фото: twitter.com / @WorldActually

Четырехколесные аппараты "Хавьер", оснащенные всевозможными камерами и датчиками, патрулируют улицы центрального района Тоа-Пайо. Главная их задача - находить незаконных торговцев, людей, курящих в неположенных местах, водителей скутеров и мотоциклов, едущих по пешеходным дорожкам, а также скопления людей, нарушающих санитарные предписания властей, введенные из-за пандемии коронавируса.

Во время эксперимента, подчеркивают власти Сингапура, "Хавьер" станет "информировать, а не принуждать". Сможет ли он "принуждать" прекратить нарушать порядок после испытательного срока - неясно.

Робот размером с небольшой холодильник подъезжает к нарушителю и через динамик напоминает ему, что тот нарушает закон. Роботы "Хавьер" передвигаются со скоростью 5 км/ч и способны избегать препятствий, разворачиваясь почти на месте. Одной зарядки батарей хватает примерно на пять часов работы.

Маршрут движения робота-патрульного выстраивается заранее контрольным центром. Там же находятся операторы, которым робот пересылает в режиме реального времени изображения с видеокамер и других датчиков. Главная цель запуска таких аппаратов, как заявили разработчики, - снять с полиции часть нагрузки по патрулированию улиц и профилактике правонарушений.

Робот размером с небольшой холодильник подъезжает к нарушителю и сообщает ему, что тот нарушает закон

Ранее власти Сингапура уже использовали роботов для слежения за порядком. В мае 2020 года в части города-государства, где компактно живут иностранные рабочие, вышли два полицейских робота под названием "Матар". Они присматривали за соблюдением изоляции и социальной дистанции на местных улицах и в общественных местах.

А как у нас?

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Не каждый город подходит на роль первого умного города. Сингапур - город-государство, всего 42 км в длину и 23 км в ширину. Им многие десятилетия управляет одна семья. Я много раз бывал в Сингапуре, лично был знаком с Ли Куан Ю, сейчас там управляет его сын. И им действительно удалось реализовать амбициозную программу, переносящую город и его жителей в цифровую эпоху. Высокоскоростной доступ к интернету там уже имеет каждый дом. Правительство превращает город в полигон для тестирования, в том числе таких разработок, как эти роботы. Сингапур всегда был передовым практически во всем, что касается инноваций.

Перспектива введения таких роботов в России пока преждевременна и иллюзорна. Власти Москвы в ближайшее время вложат еще 130 млн руб. на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. В будущем с помощью видеокамер и нейросетей смогут находить преступников, вычислять их маршруты передвижения и сообщников. Система также будет видеть людей, которые часто приходят на места совершения преступлений.

МВД России также активно развивает собственную цифровизацию, где через машинное обучение будут раскрываться серийные преступления, определяя почерк одного преступника в разных делах.

Сингапурский робот для нас дорог, а постоянно увеличивающееся число камер снижает их себестоимость. Об этом надо подумать лет через 5-7.