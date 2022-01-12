В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины

Американские сенаторы-демократы официально представили законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении первых лиц России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как отмечается, с такой инициативой выступил председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.

Законопроект также предусматривает активизацию военной помощи Киеву. Речь идет о рассмотрении в приоритетном порядке поставок вооружения на Украину. Например, ей может быть передано оружие, ранее предназначавшееся Афганистану.