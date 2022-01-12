В США за сутки выявлено 1,1 миллиона заразившихся ковидом. А что ждет нас

В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом - более 1,13 млн в сутки. В 90% случаев "виноват" штамм "омикрон". В Европе также фиксируют сотни тысяч новых зараженных ежедневно. В России кривая заболеваемости пока идет на спад, но... Уже есть случаи "внутреннего" инфицирования "омикроном". Люди за рубеж не выезжали, но вирус подцепили. Это означает, что "омикрон" уже в России, и нас - скорее всего - ждет то же, что европейцев и американцев - очередной всплеск COVID-19.

"Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости - счет идет на сотни тысяч и даже миллионы. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и ревакцинацию... Всем регионам нужно незамедлительно принимать превентивные меры", - заявил глава минздрава Михаил Мурашко.

При этом в сетях опять задают вопрос: какой смысл в прививке, если всплеск инфекции, да еще какой, - сегодня происходит в странах, где привито большинство населения? Ответ дал эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов. "Да, эффективность вакцин против "омикрона" не более 50%. Но для "спецов" объясняю: от "омикрона" не умирают! А от "дельты", где до 2% летальность, это каждый 50-й! Иными словами, вакцины работают. "Омикрон" вытесняет "дельту" медленно, и если не прививать, то еще будет примерно 500 тысяч смертей в мире", - пояснил ученый.

При этом Фаворов считает, что "омикрон" - предвестник окончания пандемии. "Вирус приспособился! Люди стали гораздо чаще болеть, вирус стал "своим", подходит к нашим ферментам, рецепторам. Умирать от этого варианта стали гораздо реже. Вирус "своих" не убивает! Я еще не уверен, какой процент смертей является "остатками" циркулирующей "дельты". Это и есть показатель адаптации патогена", - заявил Михаил Фаворов.

Новый пик заболеваемости прогнозируют и другие специалисты. После праздников люди вышли на работу, а дети в школу - количество контактов возрастает. С учетом высокой заразности "омикрона" рост заболевших неизбежен - считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Аналогичной точки зрения придерживается известный биолог Анча Баранова, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН , профессор Университета Джорджа Мейсона (США).

"Нет никаких сомнений, что "омикрон" распространится по России, - сказала Баранова. - Люди, у которых обнаружен "омикрон", никуда не ездили. Это означает, что он уже в стране и его будет больше".

Правда, есть и оптимистичная информация - относительно легкое течение COVID-19 у зараженных именно "омикроном". Но его высокая заразность все равно несет угрозу: среди миллионов заболевших всегда будут ослабленные люди, болеющие тяжело. При этом чем шире разлетится вирус, тем выше будет нагрузка на медицинскую сеть.

"Поэтому лучшая стратегия сейчас для населения - постараться изолироваться. Понятно, что это не всегда возможно - люди вышли на работу и учебу после праздников, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов", - советует доктор Анча Баранова.

Все больше стран вводят обязательную вакцинацию против COVID-19

В других странах между тем правительства все туже завинчивают гайки по отношению к невакцинированным. Все потому, что прививка по-прежнему считается самым надежным средством защиты от тяжелого течения COVID-19, каким бы штаммом он ни был вызван.

Уже с середины января обязательные прививки вводят несколько европейских стран. Например, Австрия планирует обязать вакцинироваться всех старше 14 лет, а в Италии с 15 февраля обяжут привиться всех граждан старше 50 лет. Более того, тех, кто попытается отказаться от прививки, будут штрафовать на 100 евро. "Медики уже назвали сумму штрафа слишком маленькой", - отмечает газета La Stampa.

Главы всех регионов Германии также выступили за введение обязательной вакцинации - пока для взрослых. Ограничения в этой стране сейчас существенно мягче, чем при первой, второй и третьей волнах пандемии. В основном, как и в других странах ЕС, они касаются непривитых: им запрещено посещать рестораны, театры, фитнес-клубы.

Во Франции президент Эмманюэль Макрон вызвал шквал критики, заявив в резкой форме, что хочет "расшевелить" антиваксеров. Собственно, предлагаемые им меры такие же, как и в остальной Европе. Но Макрон, как отмечает ВВС, довольно жестко заявил, что не стал бы "прививать силой" оставшиеся невакцинированными пять миллионов французов, но надеется побудить их к прививке, "насколько это возможно, ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни". "Я не буду отправлять [непривитых людей] в тюрьму, - сказал Макрон. - Но скажу, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в театр и в кино" (цитата ВВС).

А в Австралии, где на протяжении всех двух лет пандемии действуют одни из самых строгих ограничений, в эти дни разгорелся скандал из-за того, что власти не пустили в страну первую ракетку мира серба Джоковича. Знаменитый теннисист не скрывал, что он не привит, но запасся медицинским отводом от вакцинации. Тем более что в декабре он перенес COVID-19. Однако при въезде в страну его задержали: пограничники заявили, что теннисист "не смог предоставить надлежащие доказательства" для въезда в Австралию. "Неграждане, не имеющие действующей визы при въезде или виза которых была аннулирована, будут задержаны и вывезены из Австралии", - цитирует ВВС заявление Австралийских пограничных войск (ABF) по поводу конфликта со спортсменом.

Так что право выступить на теннисном турнире Джоковичу пришлось отстаивать в суде. Визу ему вернули, хотя осложнения продолжаются: австралийцы недовольны, что решено было нарушить жесткие правила, которые сами граждане страны вынужденно соблюдают уже два года.

Фото: Getty Images

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Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора

- К концу 2021 года мы вновь увидели рекордно высокие цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией. В лидерах вновь США, Великобритания, Испания. Наиболее вероятно, что имеются две основные причины роста числа заболевших: это быстрое распространение нового штамма "омикрон" и многочисленные контакты в период рождественских праздников.

В России мы видим сейчас гораздо более благоприятные цифры. Однако предыдущий наш опыт борьбы с COVID-19 и анализ распространения "омикрона" в других странах говорит о том, что вряд ли получится избежать нового подъема заболеваемости. А вот насколько он будет выражен, зависит только от нас. Если мы постараемся не попадать в помещения со скоплением людей, будем соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в транспорте, в торговых центрах и в других учреждениях, то вирусу будет труднее распространяться. В иммунизированных коллективах вирусу сложно распространяться: иммунная система вакцинированных и переболевших срабатывает сразу, не давая возможности возбудителю размножаться и проникать внутрь организма. Поэтому даже в случае развития заболевания вероятность передачи вируса другому человеку у привитых гораздо меньше, а симптомы болезни будут легче.

Подготовила Ольга Игнатова