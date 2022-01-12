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12.01.2022 16:16
Рубрика: Общество

"Он как никто умел сопереживать". В ВГТРК прокомментировали уход Михаила Зеленского

Текст: Сусанна Альперина
Не стало телеведущего Михаила Зеленского. К этой мысли привыкнуть невозможно - он ушел внезапно, в возрасте 46 лет, в полном расцвете сил. Весь день люди пытаются свыкнуться с произошедшим. Коллеги вспоминают Михаила в социальных сетях, простые зрители делятся впечатлениями от его работы.

Холдинг ВГТРК, где трудился Михаил Зеленский, прокомментировал произошедшее:

"Горькая, невосполнимая утрата. Не стало телеведущего Михаила Зеленского, нашего товарища, прекрасного человека и большого профессионала. Ему было всего 46 лет. Миша обладал уникальным даром - его интеллигентность, обаяние, ум и безграничная любовь к жизни вызывали абсолютное доверие и уважение всех вокруг без исключения. Он как никто умел сопереживать, сочувствовать. Человек редкой души и благородства, Миша брал на себя самые сложные задачи, был необыкновенно отзывчив и творчески щедр, всегда приходил на помощь коллегам, участвуя в самых ответственных проектах. Михаил Зеленский успел очень много. Его знают и любят миллионы наших соотечественников. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев вспоминает в соцсетях, как они вместе с Михаилом работали на ВГТРК. "Он тогда вел программу "Вести Москва". Пересекались мы не так часто, но мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении. Программу он делал интересную, подбирал иногда неожиданные сюжеты. Знаю что у него было много новых творческих планов. Очень жаль что он не успел их осуществить! Сейчас переписываемся, перезваниваемся с коллегами - у всех просто шок от этой новости… Соболезнования семье и коллегам! Светлая память!..", - написал Соловьев.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская, которая перед Новым годом была вместе с Михаилом Зеленским на выездном мероприятии "ТЭФИ-Регион", написала на своей страничке: "Невозможно поверить! Ушел Миша Зеленский! Только что виделись, разговаривали, смеялись, общались... Талантливый журналист, яркий, потрясающий, обаятельный человек. Почему же так рано? Царствие Небесное! Светлая Память!".

На страницах Большого театра появился следующий текст:

"...Невозможно поверить в смерть Михаила Зеленского и осознать ее. Большой театр шокирован этой трагической новостью. Михаил много лет был ведущим программы "Билет в Большой", и мы знали его как профессионала высочайшего класса. Он был всегда в материале, умел разговорить собеседника, оставаясь неизменно доброжелательным. Михаил с легкостью переносил любые нагрузки, был всегда в хорошем настроении и совершенно неутомимым в работе. Его обаяние, ум, интеллигентность привели к тому, что для многих телезрителей он фактически стал лицом канала "Культура", а для Большого театра - родным человеком. Уход Михаила - личная потеря для нас и настоящее горе. Слишком рано и неожиданно он покинул наш мир. Искренние соболезнования его семье и близким".

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