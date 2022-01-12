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В Windows нашли необычную возможность

Текст:   Антон Благовещенский
12.01.2022,  
16:33
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самая свежая версия операционной системы Windows 11 не потеряла способности считывать данные с дискет, которые вышли из использования почти два десятилетия назад.

Как пишет Windows Latest, необычная возможность была обнаружена в диспетчере задач, где присутствует функция обновления драйверов вручную с одного из дисков. По умолчанию в качестве стартового диска используется диск C, однако предусмотрена и возможность обратиться к диску A, который исторически закреплен за дисководами.

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Гибкие дискеты были популярны в качестве носителя информации вплоть до конца девяностых годов прошлого века. Стандартный объем самой последней версии дискеты составлял 1,44 мегабайта.

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