В Windows нашли необычную возможность

Самая свежая версия операционной системы Windows 11 не потеряла способности считывать данные с дискет, которые вышли из использования почти два десятилетия назад.

Как пишет Windows Latest, необычная возможность была обнаружена в диспетчере задач, где присутствует функция обновления драйверов вручную с одного из дисков. По умолчанию в качестве стартового диска используется диск C, однако предусмотрена и возможность обратиться к диску A, который исторически закреплен за дисководами.

Гибкие дискеты были популярны в качестве носителя информации вплоть до конца девяностых годов прошлого века. Стандартный объем самой последней версии дискеты составлял 1,44 мегабайта.