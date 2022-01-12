Вера Алентова выйдет в роли Елены Рубинштейн

Московский театр имени Пушкина готовится к премьере спектакля-бенефиса Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн", который приурочен к юбилею народной артистки России.

Вера Алентова стала нашей суперзвездой после фантастического успеха у зрителей оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль. Успехом пользовались ее работы в фильмах "Время желаний", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Завтра была война"… Но она, конечно, в первую очередь актриса театральная, и в Театре имени Пушкина сыграла множестве ролей, таких как Елена в "Детях солнца", Амалия в "Разбойниках", Гелена в "Варшавской мелодии", Каролина с "Недосягаемой". И вот теперь - роль основательницы могущественной "империи красоты" Хелены Рубинштейн, одной из самых богатых и влиятельных женщин мира, эталона элегантности и женственности.

В основе будущего спектакля пьеса австралийского драматурга Джона Мисто, которая никогда не шла в Москве и станет открытием нового для столичных зрителей автора. Постановщик спектакля худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев подчеркивает, что "несмотря на юмор, эта история - не легкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом. Хелену Рубинштейн обожали и ненавидели, ей стремились подражать, ей льстили. У нее есть слава, огромное состояние, но в какой-то момент она понимает, что совершенно одинока…"

Спектакль ставится при поддержке бренда Helena Rubinstein.