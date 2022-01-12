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Рубрика: Происшествия

Владельцев страничек в соцсетях накажут за чужие экстремистские комментарии

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Европейский суд по правам человека принял решение, способное удивить многих правозащитников. Он признал, что уголовное наказание владельца аккаунта в Facebook за чужие комментарии не противоречит конвенции по правам человека. Это значит, что любой владелец странички обязан как можно быстрее удалять чужие экстремистские комментарии.
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС

Последние правовые позиции Страсбурга распространил в своем свежем обзоре Верховный суд РФ. Теперь все практики - и судьи, и прокуроры, и адвокаты - должны ориентироваться на именно такие международные стандарты.

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Сегодня все развитые государства мира обращают внимание на поведение человека в социальных сетях. В нашем обществе и профессионалы, и просто неравнодушные граждане активно обсуждают практику наказания "за лайки и репосты", которая, конечно же, нуждается в совершенствовании. Однако, как выясняется, строгие правила сетевого поведения сейчас внедряются и в Европе. Так что тот, кто думает, будто на Западе можно делать и говорить в Сети абсолютно все, страшно ошибается.

В данном случае до Страсбурга дошел житель Франции, член местного совета депутатов в одном из городков, ведет свою страничку в Facebook. Там у него 1829 друзей, которым он позволил оставлять комментарии под своими постами.

Двое друзей не оправдали доверие политика районного масштаба и оставили на его страничке экстремистские комментарии по поводу ситуации с преступностью в городе. Полиция пришла к каждому из них и обоих привлекла к ответу. Мало того, претензии были предъявлены и к владельцу странички. Его осудили по уголовной статье и приговорили к штрафу в 3 тысячи евро.

Европейский суд признал наказание совершенно законным. Никакого нарушения прав человека страсбургскими судьями не обнаружено. Более того, статус депутата в данном случае сыграл против заявителя.

ЕСПЧ признал: владелец странички в Facebook обязан оперативно удалять чужие экстремистские комментарии к своим постам

"Он не мог не знать, что его аккаунт, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые по определению были полемическими и поэтому должны были отслеживаться им еще более тщательно", - подчеркнул ЕСПЧ.

Фото: iStock
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Таким образом, Страсбург четко и недвусмысленно указал: владелец странички в соцсетях обязан следить за комментариями и удалять все незаконное и непристойное. Более того: недостаточно быстрое удаление чужих запретных слов тоже будет нарушением.

В данном случае первый комментарий был удален владельцем в течение 24 часов, но второй провисел на страничке примерно шесть недель.

Как рассказывают в Верховном суде РФ, ЕСПЧ отметил, что владелец и оператор аккаунта в социальных сетях несут общую ответственность.

"В этой связи он отметил, что в условиях использования Facebook указано, что контент ненависти находится под запретом, и, получая доступ к соответствующей социальной сети, все пользователи приняли это правило, - говорится в обзоре. - Суд также сослался на решение Суда Европейского союза".

Наказание также сочтено соразмерным. Поэтому владельцы страничек по всей Европе должны следить не только за своими словами, но и за словами своих друзей.

Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина пояснила, что наказать могут также за репост чужого контента.

"Репост чужой "экстремистской" информации может быть квалифицирован по статье 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), статье 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) или статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), - говорит она. - При этом, согласно разъяснениям ВС РФ, это возможно только в случаях, когда установлено, что лицо разместило такой материал умышленно. То есть осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имело намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, что должно быть установлено судом".

При этом анализ практики ЕСПЧ показывает, что наши подходы пока мягче европейских.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Международные организации ЕСПЧ Компании Информационные технологии Facebook

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