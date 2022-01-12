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12.01.2022 09:35
Рубрика: В мире

Власти Дюссельдорфа превратят его в "город без мусора" к 2023 году

Текст: Ариадна Рокоссовская, Михаил Фалалеев
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Власти немецкого Дюссельдорфа поставили перед собой амбициозную цель к 2023 году превратить его в "город без мусора". Для этого на улицах увеличили число и размеры мусорных баков, изменили график их опорожнения, а теперь собираются в несколько раз поднять штрафы.
Дюссельдорф к 2030 году обещают сделать "городом без мусора". Фото: GettyImages

Столицу федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия называют "самой длинной барной стойкой мира" - из-за того, что на узких улочках старого города расположено около 260 баров, пивных и кафе. Неудивительно, что летом здесь собираются толпы любителей веселого времяпрепровождения и после них остаются горы мусора. На сайте города сообщается, что с увеличением числа приезжих, особенно в хорошую погоду, коммунальные службы перестают справляться с уборкой улиц.

Фото: iStock
Частички мусорного микропластика найдены на изолированной вершине Пиренеев

Поэтому прежде всего власти, по словам обер-бургомистра Штефана Келлера, увеличили количество емкостей для отходов. В дополнение к обычным мусорным бакам городские власти решили устанавливать 422 "сезонных мусорных бака" емкостью 120 и 240 литров. А к тем, кто бросает окурки в цветочные ящики и справляет нужду в темных переулках, по информации издания Die Welt, будут применять политику "нулевой толерантности": штраф за такие действия увеличат с 35 евро до 178,50. Поймать правонарушителей помогут уличные камеры слежения.

Что же касается местных жителей, им придется внимательнее следить за взятыми в аренду электросамокатами. А власти города, в свою очередь, организуют для них парковочные станции и сократят их количество.

Затем городская администрация совместно со специализированными организациями должна разработать конкретные меры по переработке отходов. "Для нас важно, чтобы в создание этой концепции была вовлечена широкая общественность, а также все заинтересованные стороны со своими идеями. В итоге мы должны прийти к рациональному использованию ресурсов", - сообщил журналистам член городского совета Филипп Тэмер. По его словам, после мусора не должно оставаться мусора: "Его следует свести к нулю, ткани и материалы нужно повторно использовать, перерабатывать или компостировать".

А как у нас?

Выброс мусора мимо урны, распитие спиртных напитков, отправление естественных надобностей на улицах, во дворах или подъездах в России считается мелким хулиганством. В КоАП РФ есть соответствующая статья 20.1 - "Мелкое хулиганство". Наказание за него - штраф от пятисот до тысячи рублей или же административный арест на срок до пятнадцати суток. Впрочем, в зависимости от нюансов, - скажем, неуважительное отношение к окружающим или правоохранителям (громко ругался матом, всех оскорблял, сопротивлялся), штраф могут увеличить до пяти тысяч рублей и отправить на общественные работы. А если при этом что-то разгромил - испортил чужое имущество, например, разбил витрину магазина, окно, повредил чужой автомобиль, то сумму ущерба тоже зачтут. В правоохранительных органах рассказали "РГ", что такие меры воздействия вполне достаточны для приведения в чувство подгулявших прохожих, поэтому пока нет смысла ужесточать наказания. Иногда достаточно замечания патрульного, чтобы остановить правонарушение.

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