Володин обсудил межпарламентские отношения с главой Кнессета Израиля

Российско-израильские отношения строятся на крепком фундаменте. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора с председателем Кнессета (парламента) Израиля Мики Леви.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, политики обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Володин подчеркнул важность межпарламентского диалога.

Он напомнил, что РФ и Израиль связывают глубокие культурные и исторические узы, кроме того, страны "вместе выступают за сохранение исторической памяти, против пересмотра итогов Второй мировой войны и попыток героизации фашизма". "Мы чтим память жертв холокоста", - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин и Леви договорились о визите председателя Госдумы в Израиль - он состоится, как только позволит ситуация, связанная с пандемией. В свою очередь Володин пригласил Мики Леви посетить Россию с визитом.