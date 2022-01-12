Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан

Диалог депутатов Госдумы и органов прокуратуры в сфере защиты прав россиян укрепляется. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования надзорных ведомств.

По его словам, только за прошлый год депутаты передали в органы прокуратуры более 15 тысяч обращений, полученных ими от граждан. И в целом депутаты в своей работе по защите прав и свобод граждан опираются в том числе и на поддержку прокуроров.

"Спасибо вам за ваш труд, тяжелый, непростой. Мы всегда чувствуем ваше плечо, когда стоим на страже интересов граждан нашей страны, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Без вас многие вопросы сложно было бы решить".

Председатель Госдумы поздравил всех сотрудников органов прокуратуры с юбилеем и вручил им почетные грамоты палаты парламента.