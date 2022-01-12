ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю

Более 15 миллионов человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю. Это антирекорд за все время пандемии COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, число выявленных случаев инфицирования увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями на 55%, передает ТАСС. О росте числе заболевших сообщили пять из шести регионов ВОЗ, и только в Африке зафиксировано снижение на 11%.

Цифры особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% больше новых случаев заражения, чем за предшествующую неделю. В Европе рост составил 31%, в Америке - 78%, в Восточном Средиземноморье - 86%.

За минувшую неделю также поступили сообщения о 43,4 тысячи умерших - рост на 3%. Число летальных исходов выросло в Африке - на 84% и в Америке на 26%.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 59,8 миллиона. Далее следуют Индия (35,8 миллиона) и Бразилия (22,5 миллиона). Летальных исходов больше всего в США - 831,5 тысячи, вторую строку занимает Бразилия - 619, 9 тысячи, третью - Индия 484,2 тысячи.