Врач: Говядина защищает от преждевременного старения организма

Полный отказ от говядины может привести к проявлениям белковой недостаточности и снижению регенерационных процессов. Произойдет нарастание интоксикации, ухудшение функции печени и поджелудочной железы, а также произойдет активизация процессов преждевременного старения.

Как рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Денисова, недостаточное потребление полноценного и богатого аминокислотами белка может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костной ткани.

Дефицит белка также приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и мочеполовой систем, снижает устойчивость организма к инфекциям, увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Белок мяса усваивается в организме примерно на 90 процентов, тогда как растительные белки - только на 60-80 процентов. Особенно важно подчеркнуть, что мясо - единственный пищевой источник витамина В12. Хотя красное мясо можно иногда заменять курицей или рыбой, но надо знать, что это неполноценная замена.

Врач рекомендует пожилым людям есть говядину 2-3 раза в неделю и желательно с овощным гарниром. Употреблять мясо лучше в отварном виде, причем бульон использовать не стоит, так как при варке в бульон переходят пуриновые основания, увеличивающие риск развития подагры.