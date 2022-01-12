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12.01.2022 09:15
Рубрика: Общество

Врач предположил, как будет распространяться "омикрон"-штамм

Текст: Лариса Ионова
Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

"Омикрон"-штамм будет распространяться примерно так же, как "дельта"-штамм. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Так, в 2021 году "дельта"-штамм стремительно завоевал мир, а к концу года постепенно пошел на убыль. Примерно по такой же схеме будет "работать" в 2022 году вариант "омикрон". При этом, если его распространение в одних странах будет уменьшаться, то в других может наоборот расти, особенно там, где низкий уровень вакцинации населения.

"Население планеты у нас привито только где-то на 50 процентов, но это очень неравномерно. Один из "чемпионов мира" - Южная Америка, где привито больше 63 процентов. Но в Африке, например, привито где-то 8 процентов населения. Такая ситуация для коронавируса - это то, что надо. Его могут "изгнать" с некоторых территорий, где высокий процент привитых, но у него все равно будут территории, где большое количество людей к нему чувствительны", - объяснил Водовозов.

Что же произойдет после - пока никто не знает. Будет ли он мутировать и появится ли новый штамм, можно только догадываться.

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