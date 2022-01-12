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12.01.2022 06:36
Рубрика: Общество

Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состоянии кожи

Текст: Николай Грищенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Активное использование смартфонов и других гаджетов может привести к так называемому "цифровому старению кожи". В зоне риска оказываются люди со смуглой кожей, которые более чувствительны к видимому свету и подвержены гиперпигментации.

Фото: iStock
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"С активным пользованием смартфонов, в том числе и во время пандемии COVID-19, люди все чаще стали подвергаться воздействию синего света или HEV-излучению (High-energy visible light). Синий свет - это высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра в диапазоне от 400 до 500 нм", - сообщила aif.ru врач-дерматолог Вероника Коршикова.

Главная опасность синего света, отмечает специалист, в том, что он проникает в более глубокие слои кожи по сравнению с UVA- и UVB-лучами. В научных публикациях можно найти информацию о том, что HEV-лучи могут вызывать повреждение ДНК клеток, волокон коллагена и эластина. Как следствие, изменения ускоряют старение кожи.

Тем не менее биологические эффекты синего света еще не полностью понятны. Как отметила врач, необходимо дальнейшее изучение влияния HEV-излучения на кожу.

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