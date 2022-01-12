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Рубрика: Общество

Высоту орбиты МКС увеличат перед стартом "Союза МС-21"

В среду, 12 января, будет проведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Это делается с целью формирования баллистических условий для старта пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19".

Фото: Елена Нагорных/РГ
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В "Роскосмосе" уточнили, что коррекция орбиты будет произведена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". В 21:24 мск их включат на 395,4 секунды. Это позволит увеличить среднюю высоту орбиты на 1,2 км - до 418,06 км, передает ТАСС.

Ранее орбиту станции корректировали 24 декабря. Тогда средняя высота полета была уменьшена на 1,8 км.

Напомним, что на МКС сейчас находятся космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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