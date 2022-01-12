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Рубрика: В мире

Захарова: Берлин объявил войну Telegram

Текст: Юрий Когалов
Фото: МИД РФ / РИА Новости Фото: МИД РФ / РИА Новости
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Власти Германии пригрозили блокировкой Telegram и многомиллионными штрафами его создателю Павлу Дурову. Фактически они объявили войну мессенджеру. Так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно", - так прокомментировала в своем Telegram-канале дипломат заявления двух немецких министров.

Захарова напомнила, как недавно обсуждала с колумнистом Deutsche Welle и журналистом "Эха Москвы" Александром Плющевым ситуацию вокруг мессенджера, как Берлин закручивает гайки. "Плющев ответил на выраженную мной надежду на то, что блокировка Telegram в Германии не состоится. Но, похоже, ошибся. А ведь подсказки были - травля и в результате прекращение спутникового вещания RT DE в Германии стали явным признаком введения в этой стране цензуры нового уровня", - отметила представитель МИД РФ.

"Александр, очень нужна Ваша колонка в DW о зверствах германского режима в отношении мессенджера. Вас точно власти Германии послушают", - написала Захарова, оценивая заявления главы МВД Германии Нэнси Фезер, допустившей блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, и министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, пригрозившего Дурову многомиллионными штрафами.

"Пора вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей, - #ПриМеркельТакогоНеБыло", - заключила Захарова.

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