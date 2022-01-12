Захарова: Берлин объявил войну Telegram

Власти Германии пригрозили блокировкой Telegram и многомиллионными штрафами его создателю Павлу Дурову. Фактически они объявили войну мессенджеру. Так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно", - так прокомментировала в своем Telegram-канале дипломат заявления двух немецких министров.

Захарова напомнила, как недавно обсуждала с колумнистом Deutsche Welle и журналистом "Эха Москвы" Александром Плющевым ситуацию вокруг мессенджера, как Берлин закручивает гайки. "Плющев ответил на выраженную мной надежду на то, что блокировка Telegram в Германии не состоится. Но, похоже, ошибся. А ведь подсказки были - травля и в результате прекращение спутникового вещания RT DE в Германии стали явным признаком введения в этой стране цензуры нового уровня", - отметила представитель МИД РФ.

"Александр, очень нужна Ваша колонка в DW о зверствах германского режима в отношении мессенджера. Вас точно власти Германии послушают", - написала Захарова, оценивая заявления главы МВД Германии Нэнси Фезер, допустившей блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, и министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, пригрозившего Дурову многомиллионными штрафами.

"Пора вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей, - #ПриМеркельТакогоНеБыло", - заключила Захарова.