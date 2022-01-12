Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуместными рассуждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о ситуации в России и положении россиян. Как написала Захарова в своем Telegram-канале, той следовало бы больше думать о проблемах внутри своей страны.

Российский дипломат обратила внимание на слова Нуланд, которая предложила России больше вкладывать в систему образования, медицину, строительство дорог. "Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны - проблем невпроворот", - ответила ей Захарова.

"О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", - парировала по каждому пункту Захарова.

Что касается средств, которые нужны для решения всех этих проблем, то, по мнению представителя МИД РФ, их легко можно было бы найти в случае, если США закроют хотя бы часть своих военных баз в Европе или перестанут выделять миллиарды долларов на цветные революции по всему миру.

"Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden - на выбор. Удачи", - заключила Захарова.