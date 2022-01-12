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12.01.2022 10:31
Рубрика: В мире

Жители Кельна даром собрали с поля тыкву и батат, не принятые супермаркетами

Текст: Екатерина Забродина, Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Необычную картину можно наблюдать в пригороде Кельна: сотни человек каждый день приходят на поле, чтобы совершенно бесплатно набрать сладкого картофеля и тыкв в неограниченном количестве.
Фермер из Кельна Кристиан Фукс бесплатно раздает некрасивые тыквы, которые не берут супермаркеты. Фото: GettyImages

Их тоннами выбрасывает со своих плантаций местный фермер, 43-летний Кристиан Фукс. Речь идет о плодах, отвергнутых супермаркетами из-за несоответствия "канонам красоты".

Фото: Photoxpress
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Как рассказал господин Фукс в интервью газете FAZ, потребители, избалованные идеальными формами овощей и фруктов, и сами бы не стали покупать "некрасивые" продукты, попади они на прилавки. "В моем случае это батат или тыквы, которые не вышли размером или имеют небольшие деформации. Внутри у них совершенно нет никаких изъянов, это лишь вопрос эстетики. Но торговые сети ориентируются на определенные регламенты. Только ведь тыквы растут не по регламентам, а по законам природы! Я вообще не понимаю, зачем покупать "идеальную" тыкву, если вы все равно измельчите ее в блендере и пустите на суп!" - возмущается фермер. По его словам, на выброс идет до 30 процентов урожая. Знаменитые директивы Еврокомиссии о кривизне огурцов и толщине бананов десятилетиями были притчей во языцех и поводом для шуток о брюссельской бюрократии. СМИ описывали случаи, когда супермаркеты не могли выложить на полки к Хэллоуину морковку а-ля "пальцы Дракулы", потому что им бы за это грозил штраф.

А как у нас?

В России практика бесплатной раздачи "неправильных" овощей не распространена. У нас такая продукция зачастую продается как обычная - дискаунтеры закупают ее по более низкой цене. Нестандартные по форме и размеру овощи подходят также для общепита - кривые они или ровные, в салате незаметно, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Кривую морковь или мелкий картофель продают на переработку, рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

В мире Европа Германия А как у них?

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