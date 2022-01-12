Жители Великобритании посетовали на недостаток общественных туалетов

В Великобритании становится все меньше общественных туалетов. Местные власти в условиях кризиса из соображений экономии сокращают расходы на их содержание. Тем более по закону они и вовсе не обязаны обеспечивать население подобными удобствами.

WC теперь не ватерклозет, а лавка вина и мясных закусок. Фото: instagram.com / wcbarslondon

По данным исследователя из местных органов власти Джека Шоу, число финансируемых администрациями общественных туалетов во всей стране составляет около 2,5 тысячи.

По данным опроса здравоохранения Лондонской ассамблеи, более 90 процентов жителей британской столицы заявили, что им трудно найти общественный туалет. В 2019 году, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, каждый пятый участник опроса заявлял, что из-за отсутствия туалетов в его районе он вынужден ограничивать число своих выходов из дома. Тем временем заброшенные властями общественные туалеты нередко обретают новую жизнь. Например, один из них превратился в винный бар, и его привычная табличка "WC" теперь означает "вино и мясные закуски".

А как у нас?

Как сообщили "РГ" в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы городские власти приобрели шесть общественных туалетов, из них два - для маломобильных людей. Установили в двух зонах отдыха у городских озер. В туристических местах также по мере проведения благоустройства в рамках программы "Среда 800" появляются заветные кабинки. Кремль - точка притяжения туристов - тоже не обойден вниманием. Помогают решать проблему и частники. Например, компания "СТО" ремонтирует стационарный туалет на Большой Покровской, главной пешеходной улице города. Это легендарное для нижегородцев заведение работало до начала 2000-х.