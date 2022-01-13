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13.01.2022 17:54
Рубрика: Общество

В Турции археологи нашли ампулу в слое возрастом 1400 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Археологи при проведении раскопок в древнем городе Дара на юго-востоке Турции обнаружили частично сохранившуюся ампулу возрастом 1400 лет - сосуд, который использовался в религиозных целях.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе, расположенном на юго-востоке современной турецкой провинции Мардин. Возраст артефакта составляет около 1400 лет. Он украшен изображением Менаса Египетского - известного коптского святого, которому приписывают множество чудес.

Поясним, что найденный сосуд известен археологам под названием "ампула". У древних римлян так назывался сосуд, который использовался для омовений. Как правило, он представлял собой кувшин с тонким горлышком, выполненный из глины или стекла, с ручками или без них.

В данном случае археологи раскопали частично сохранившийся небольшой круглый сосуд, который был оснащен двумя ручками. Ученые считают, что он использовался в религиозных целях, то есть это был священный сосуд.

Фото: Юлиуш Коссак
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Открытие ампулы имеет большое значение, так как проливает новый свет на историю древнего города Дара. Раскопки там ведутся с 1986 года, и с каждым годом археологи все больше сравнивают этот город со знаменитым Эфесом в Эгейском регионе.

По словам руководителя раскопок Хусейна Метина, в далеком прошлом паломники часто использовали ампулы, храня в них святую воду или жертвенное масло. Находка доказывает, что Дара была местом паломничества. А изображение чудотворца Менаса указывает на связь Дары с Египтом.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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