В Турции археологи нашли ампулу в слое возрастом 1400 лет

Археологи при проведении раскопок в древнем городе Дара на юго-востоке Турции обнаружили частично сохранившуюся ампулу возрастом 1400 лет - сосуд, который использовался в религиозных целях.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе, расположенном на юго-востоке современной турецкой провинции Мардин. Возраст артефакта составляет около 1400 лет. Он украшен изображением Менаса Египетского - известного коптского святого, которому приписывают множество чудес.

Поясним, что найденный сосуд известен археологам под названием "ампула". У древних римлян так назывался сосуд, который использовался для омовений. Как правило, он представлял собой кувшин с тонким горлышком, выполненный из глины или стекла, с ручками или без них.

В данном случае археологи раскопали частично сохранившийся небольшой круглый сосуд, который был оснащен двумя ручками. Ученые считают, что он использовался в религиозных целях, то есть это был священный сосуд.

Открытие ампулы имеет большое значение, так как проливает новый свет на историю древнего города Дара. Раскопки там ведутся с 1986 года, и с каждым годом археологи все больше сравнивают этот город со знаменитым Эфесом в Эгейском регионе.

По словам руководителя раскопок Хусейна Метина, в далеком прошлом паломники часто использовали ампулы, храня в них святую воду или жертвенное масло. Находка доказывает, что Дара была местом паломничества. А изображение чудотворца Менаса указывает на связь Дары с Египтом.