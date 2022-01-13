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13.01.2022 08:50
Рубрика: Общество

Астрофизики представили Вселенную в виде огромного пузыря

Текст: Лариса Ионова
Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE
Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) сумели представить, как началось все ближайшее звездообразование. Они провели сложнейшее компьютерное моделирование, создав трехмерную реконструкцию пространства и времени. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Фото: iStock
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Исследование показало, что Солнце и Земля находятся практически в центре гигантского пузыря диаметром 1000 световых лет. А все ближайшие к ним молодые звезды формируются на поверхности этого пузыря - в пределах 500 световых лет от Земли.

Астрономы, пишут исследователи, знали о существовании такого пузыря, он даже получил название Локальный пузырь. Теперь же астрофизики, благодаря своей модели, разгадали происхождение Местного пузыря и его влияние на окружающее космическое пространство.

Гигантский пузырь начал формироваться примерно 14 миллионов лет назад. "Мы подсчитали, что около 15 сверхновых взорвались за миллионы лет, чтобы сформировать Местный пузырь, который мы видим сегодня", - сообщили ученые. Эта серия взрывов выталкивала межзвездный газ наружу, создавая пузыревидную структуру с плотной поверхностью.

И сейчас пузырь продолжает увеличиваться в размерах со скоростью около четырех миль в секунду, посчитали исследователи с помощью данных, полученных космической обсерваторией Gaia Европейского космического агентства. На его поверхности прочитываются семь областей звездообразования - плотных молекулярных облаков, где образуются звезды. Процесс звездообразование происходит повсюду на поверхности Местного пузыря, и таких пузырей в Галактике много.

Интересно, что Солнце поначалу не было в центре нашей Вселенной. "Когда взорвались первые сверхновые, создавшие Местный пузырь, наше Солнце было далеко от места событий, - отметил автор статьи профессор Жоао Алвес из Венского университета. - Но около пяти миллионов лет назад путь Солнца через галактику привел его - просто по счастливой случайности - почти прямо в центр пузыря".

А профессор Гарвардского университета, астроном Алисса Гудман сравнила Млечный Путь со швейцарским сыром: дырки в космосе выбиты взрывами сверхновых, а на поверхности дыр, созданных умирающими звездами, идет образование новых звезд.

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