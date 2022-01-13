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13.01.2022 16:37
Рубрика: Культура

BAFTA опубликовала лонг-лист своих номинантов

Текст: Валерий Кичин
Лонг-лист - длинный список своих номинантов опубликовала Британская академия кино и телевидения BAFTA. На рассмотрение экспертов были представлены 217 картин.

В число претендентов на статус лучшего фильма попали "Власть пса", "Вестсайдская история", "Белфаст", "Не время умирать", "Не смотрите вверх", "Дюна", "Король Ричард", "Трагедия Гамлета" - всего 15 картин. К удивлению многих блистающий спецэффектами "Человек-паук" был отвергнут: по условиям премии он не отвечает ее критериям - SONY не уложилась в положенные сроки выпуска картины в потоковый сервис.

Фото: sonypictures.ru
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В список из 15 фильмов не на английском языке попали японская драма "Сядь за руль моей машины", финское "Купе № 6", итальянская "Рука бога", иранский "Герой", исландский "Агнец", испанские "Параллельные матери", немецкая комедия "Я создан для тебя"…

Среди лучших режиссеров - Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Паоло Соррентино ("Рука бога"), Дени Вильнёв ("Дюна"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"),

В списке номинантов актеры - исполнители главных ролей Дэниел Крэйг ("Не время умирать"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Риккардо"), Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите вверх"), Махершала Али ("Лебединая песня"), Риз Ахмед ("Столкновение"), Адиль Ахтар ("Али и Ава"). Из актрис в избранные попали Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история"), Кирстен Стюарт ("Спенсер"), Фрэнсис Макдорманд ("Трагедия Гамлета"), Леди Гага ("Дом Гуччи"), Дженнифер Хадсон и Алана Хайм ("Лакричная пицца"), Николь Кидман ("Быть Риккардо"), Эмилия Джонс ("КОДА"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"). Из исполнителей ролей второго плана на награды претендуют Ариана Дебос, Рита Морено, Дэвид Альварес и Майк Фэйст ("Вестсайдская история"), Джуди Денч и Кейтриона Балфе ("Белфаст"), Ана де Армас ("Не время умирать"), Эндрю Гарфильд ("Глаза Тэмми Фэй"), Джаред Лето и Аль Пачино ("Дом Гуччи"), Кирстен Данст, Джесси Племонт и Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

Сразу в трех категориях будет рассматриваться документальная анимация "Побег" - она значится в списках документальных, анимационных фильмов и картин не на английском языке. Странным образом попала только в шесть второстепенных номинаций "Лучший оператор", "Лучший звук" и "Лучший саундтрек" и пр. блестящая картина "Последняя дуэль" Ридли Скотта.

Рекордсмен по числу номинаций (16) - мюзикл "Вестсайдская история". На втором месте (15) - "Власть пса" и "Не смотрите вверх". За ними с 14 номинациями идет "Дом Гуччи" - еще один фильм Ридли Скотта.

Теперь с 14 по 27 января члены Академии должны проголосовать за своих фаворитов, и 3 февраля будет объявлен короткий список номинантов. Торжественная церемония вручения призов BAFTA намечена на 13 марта с личным присутствием награжденных, прессы и публики.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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