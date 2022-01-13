Бастрыкин: Авторы информплощадок должны нести ответственность наравне со СМИ

На безответственность блогеров, публикующих различные псевдорасследования, в интервью "Российской газете" обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в СК без внимания не остаются "отдельные спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы, в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно".

"На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования. В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени", - считает глава СКР.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.