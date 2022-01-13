Бастрыкин: Для борьбы с экстремизмом нужно систематизировать законы в сфере миграции

Для борьбы с экстремизмом и терроризмом необходимо систематизировать законы в сфере миграции, повысить автоматизацию процессов и наладить контакт с работодателями, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СК отметил, что выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют транзит через Россию для перемещения в Евросоюз. Это, по его словам, "влечет реальные риски проникновения в РФ террористов и экстремистов".

"В связи с этими обстоятельствами в 2022 году повышенное внимание необходимо уделять совершенствованию миграционных процессов", - сказал он в интервью РИА Новости, отметив, что для этого необходимо систематизировать правовую базу госрегулирования в этой сфере, а также повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов.

Кроме того, по мнению Бастрыкина, необходимо организовать адресную профилактическую работу с работодателями для социальной адаптации мигрантов, а также предпринять меры для получения данных о возможных негативных процессах в их среде, чтобы своевременно реагировать.

Глава ведомства выразил уверенность, что предлагаемые меры минимизируют экстремистские и террористические угрозы.