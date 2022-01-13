Бастрыкин наградит ребят, нашедших младенца

Александр Бастрыкин распорядился наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января на обочине дороги около села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области нашли коробку, в которой лежал новорожденный ребенок. Глава СК заявил, что ребята "проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь".

Теперь по указанию Александра Бастрыкина Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам.

Накануне представители регионального следственного управления навестили найденную девочку, которая сейчас находится в Детской городской клинической больнице имени В.С. Гераськова № 4. Врачи говорят, что угрозы жизни и здоровью младенца нет. А следователи СК сейчас заняты тем, что ищут тех, кто выбросил младенца трех дней от роду в снег на обочине.

В Следственном комитете уверяют, что найдут виновных и те понесут заслуженное наказание.