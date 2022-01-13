Бастрыкин предложил передать функции контроля за оборотом оружие вновь МВД

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил возобновить контроль за оборотом гражданского оружия и патронов органами МВД России. Сейчас контрольно-лицензионную деятельность осуществляют подразделения Росгвардии.

Как сообщили РИА Новости, это предложение Александра Бастрыкина связано с серией трагических происшествий в учебных заведениях, когда были расстреляны учащиеся и преподаватели. По словам Александра Бастрыкина, "в связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов".

Эксперты считают, что предложение вернуть лицензионно-разрешительную систему в структуру МВД связано с более широкими оперативно-розыскными возможностями полиции, чем имеются у Росгвардии. Оперативники могут получать информацию о готовящихся преступлениях с применением гражданского зарегистрированного оружия и эти преступления предотвращать. В то время как росгвардейцы только контролируют правильность хранения и сроки регистрации.

Известно, что на руках у россиян - 3,7 миллиона зарегистрированных единиц гражданского оружия.

Напомним, в Казани 11 мая прошлого года произошла трагедия - бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли 7 детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.

А 20 сентября в Пермском государственном университете открыл огонь из ружья, тоже купленного на законных основаниях, студент Тимур Бекмансуров - убиты шесть человек.

Вскоре оружейное законодательство ужесточили. Ввели дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий, минимальный возраст для покупки гражданского оружия повышен с 18 до 21 года, повышена уголовная ответственность за незаконный оборот оружия и административная - за нарушение различных правил хранения, ношения и использования гражданского оружия.