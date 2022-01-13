Бизнес просит парниковых послаблений

Снижение эмиссии углерода обойдется российской экономике как минимум в 8 трлн рублей до 2035 года, а цена отказа от эмиссии каждой тонны углекислого газа к 2030 году может составить до 55 евро. Об этом предупреждает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в обращении к правительству (копия есть у "РГ"). Документ поступил для рассмотрения в минэкономразвития, подтвердили в ведомстве.

Введение внутренней платы за выбросы СО2 на уровне 50 евро за тонну условного углерода по аналогии с европейскими расценками может стоить России дополнительных 4% инфляции, а также роста цен на тепло на 80%, на азотные удобрения - на 50%, на цемент - на 35%, на электричество - на 25%, на сталь - до 20%, на зерно - до 7%, ссылается РСПП на оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Для устранения этих последствий предлагают ввести отдельные правила регулирования декарбонизации для разных отраслей экономики. В РСПП обращают внимание, что плата за негативное воздействие на окружающую среду и другие экологические платежи, которые перечисляют в бюджет эмитенты парниковых газов, привели к тому, что тонна углерода в России уже стоит от 10 до 20 евро.

"Плата за углерод вводится не ради самой платы, она нужна, чтобы мягко подтолкнуть бизнес к переходу на современные технологии - они не только лучше с точки зрения экологии, но и значительно эффективнее экономически, - объясняет директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Это мягкий способ регулирования не административным приказом: с завтрашнего дня закрыть все угольные котельные, а создание мотивации для замены в них оборудования на более экологически чистое". По мнению Кокорина, самое главное во всем экологическом регулировании - обеспечение экономической безопасности страны. Если сейчас от таких мер отказаться, то через несколько десятилетий мы можем столкнуться с таким же обвалом экономики, какой был в 1990-е годы. Массовый переход мира на возобновляемые источники энергии ударит по нашему экспорту, и зарабатывать деньги России станет просто не на чем.

Получить максимальную прибыль от декарбонизации экономики смогут компании, которые первыми адаптируются к новым реалиям, в том числе они сократят до возможного минимума свои потери от международного углеродного регулирования, считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Тем не менее переход на низкоуглеводные технологии потребует нескольких десятков миллиардов долларов. Эти расходы компании, скорее всего, заложат в себестоимость и заставят оплатить потребителей.

Углеродное регулирование может повысить инфляцию и заметно увеличить цены на отопление и электричество

Оба эколога призывают не смешивать платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с углеродным регулированием. У них разная природа и назначение. Основная задача НВОС - поддержание экологического благополучия в стране и привлечение денег на экологические проекты правительства. Углеродные платежи - это способ мотивации бизнеса к внедрению новых технологий и одновременно способ избежать дополнительной финансовой нагрузки для крупных компаний, чьи акции торгуются на бирже и чьи доходы сильно зависят от экспортных поставок, уверен Моргунов.