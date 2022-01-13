Бизнес просит парниковых послаблений

Новости

МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы 20:39
Норвегия уведомила Северный флот МО РФ об учении Cold Response 2022 20:28
Более 20 зубров погибли, провалившись под лед в Беловежской пуще 20:22
Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака" 20:17
Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл 20:14
ФСБ: Сообщения о "минировании" уральских школ пришли из-за рубежа 19:20
В Воронежской области запретили ночную работу общепита 19:11
Россия доставила на Кубу 24 тонны гумпомощи 19:08
Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге 18:57
Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация 18:48
КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников 18:44
Песков о переговорах по безопасности: Ситуация в целом ясна 18:40
Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области 18:37
Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ 18:29
В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи 18:26
Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО 18:25
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей 18:25
Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube 18:24
Мишустин подчеркнул просветительскую миссию современной журналистики 18:23
Трусова о падении с тройного акселя: Если откажусь от него, проиграю 18:20
Глава РФПИ анонсировал публикацию данных об эффективности "Спутника V" против омикрона 18:12
Каттани: Уверен, что "Спартак" вернется на ведущие позиции 18:09
ПФР начнет выплачивать социальные пособия с 17 января 18:09
Россия вновь расширила ограничения на импорт яйца и птицы из Европы 18:07
В Крыму с 17 января вернут QR-коды в общественных местах 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 19:31
Рубрика: Общество

Бизнес просит парниковых послаблений

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Снижение эмиссии углерода обойдется российской экономике как минимум в 8 трлн рублей до 2035 года, а цена отказа от эмиссии каждой тонны углекислого газа к 2030 году может составить до 55 евро. Об этом предупреждает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в обращении к правительству (копия есть у "РГ"). Документ поступил для рассмотрения в минэкономразвития, подтвердили в ведомстве.

Введение внутренней платы за выбросы СО2 на уровне 50 евро за тонну условного углерода по аналогии с европейскими расценками может стоить России дополнительных 4% инфляции, а также роста цен на тепло на 80%, на азотные удобрения - на 50%, на цемент - на 35%, на электричество - на 25%, на сталь - до 20%, на зерно - до 7%, ссылается РСПП на оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
УГНТУ провел первый в РФ хакатон по снижению выбросов парниковых газов

Для устранения этих последствий предлагают ввести отдельные правила регулирования декарбонизации для разных отраслей экономики. В РСПП обращают внимание, что плата за негативное воздействие на окружающую среду и другие экологические платежи, которые перечисляют в бюджет эмитенты парниковых газов, привели к тому, что тонна углерода в России уже стоит от 10 до 20 евро.

"Плата за углерод вводится не ради самой платы, она нужна, чтобы мягко подтолкнуть бизнес к переходу на современные технологии - они не только лучше с точки зрения экологии, но и значительно эффективнее экономически, - объясняет директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Это мягкий способ регулирования не административным приказом: с завтрашнего дня закрыть все угольные котельные, а создание мотивации для замены в них оборудования на более экологически чистое". По мнению Кокорина, самое главное во всем экологическом регулировании - обеспечение экономической безопасности страны. Если сейчас от таких мер отказаться, то через несколько десятилетий мы можем столкнуться с таким же обвалом экономики, какой был в 1990-е годы. Массовый переход мира на возобновляемые источники энергии ударит по нашему экспорту, и зарабатывать деньги России станет просто не на чем.

Получить максимальную прибыль от декарбонизации экономики смогут компании, которые первыми адаптируются к новым реалиям, в том числе они сократят до возможного минимума свои потери от международного углеродного регулирования, считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Тем не менее переход на низкоуглеводные технологии потребует нескольких десятков миллиардов долларов. Эти расходы компании, скорее всего, заложат в себестоимость и заставят оплатить потребителей.

Углеродное регулирование может повысить инфляцию и заметно увеличить цены на отопление и электричество 

Оба эколога призывают не смешивать платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с углеродным регулированием. У них разная природа и назначение. Основная задача НВОС - поддержание экологического благополучия в стране и привлечение денег на экологические проекты правительства. Углеродные платежи - это способ мотивации бизнеса к внедрению новых технологий и одновременно способ избежать дополнительной финансовой нагрузки для крупных компаний, чьи акции торгуются на бирже и чьи доходы сильно зависят от экспортных поставок, уверен Моргунов.

Общество Экология Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады