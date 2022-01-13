Боевые кони средневековых рыцарей были не больше пони - исследование

В Великобритании ученые установили, что в Средневековье большинство рыцарских коней были размером с современных пони. Рост лошадей в Средние века не превышал 145 сантиметров, тогда как к современные пони имеют рост до 147,3 сантиметров.

Как сообщает Guardian, в ходе исследования ученые изучили останки около двух тысяч лошадей, датируемые IV-XVII веками и записи летописей.

"В популярной культуре боевые кони часто изображаются размером с лошадь шайрской породы, средний рост которой в холке 165-185 сантиметров. Однако большинство средневековых лошадей удивительно малы. Очень немногие имеют такие же размеры, как показывают в фильмах", - сообщил профессор Алан Аутрам.

По словам ученого, подавляющее большинство средневековых лошадей, включая тех, которые использовались на войне, в высоту были меньше 144 сантиметров. Одной из самых крупных оказалась лошадь нормандского периода, останки которой были обнаружены около замка Троубридж в Уилтшире, но ее рост в холке равен всего 152 сантиметров, как у небольшой современной верховой лошади.