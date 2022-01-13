Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Боевые кони средневековых рыцарей были не больше пони - исследование

13.01.2022 / 13:06
Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В Великобритании ученые установили, что в Средневековье большинство рыцарских коней были размером с современных пони. Рост лошадей в Средние века не превышал 145 сантиметров, тогда как к современные пони имеют рост до 147,3 сантиметров.

Фото: iStok
В Испании барсук помог археологам найти клад древнеримских монет

Как сообщает Guardian, в ходе исследования ученые изучили останки около двух тысяч лошадей, датируемые IV-XVII веками и записи летописей.

"В популярной культуре боевые кони часто изображаются размером с лошадь шайрской породы, средний рост которой в холке 165-185 сантиметров. Однако большинство средневековых лошадей удивительно малы. Очень немногие имеют такие же размеры, как показывают в фильмах", - сообщил профессор Алан Аутрам.

По словам ученого, подавляющее большинство средневековых лошадей, включая тех, которые использовались на войне, в высоту были меньше 144 сантиметров. Одной из самых крупных оказалась лошадь нормандского периода, останки которой были обнаружены около замка Троубридж в Уилтшире, но ее рост в холке равен всего 152 сантиметров, как у небольшой современной верховой лошади.

Поделиться
Фото: iStock
#Наука ПРО

Академик РАН: Нет и быть не может людей, говорящих только правду

Фото: iStock
#Наука ПРО

Нижегородские ученые доказали, что необязательно ходить в ногу, чтобы раскачать мост

Фото: Пресс-служба РКЦ
#Наука ПРО

Когда в России появится свой квантовый компьютер

Фото: pixabay
#Наука ПРО #Просто космос

Ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта, создающего золото