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13.01.2022 17:59
Рубрика: Общество

Более 1200 проектов СМИ получили поддержку в рамках госпрограммы в 2021 году

Текст: Василий Кошкин

В рамках государственной программы "Информационное общество" в 2021 году поддержку получили 1270 проектов, которые представили более 800 печатных СМИ из 72 регионов России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, речь идет об изданиях на национальных языках, а также о журналах для детей и подростков.

Фото: Владимир Аносов
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"Из федерального бюджета на эти цели было направлено 500,5 млн рублей", - отметил Чернышенко.

По данным Роскомнадзора, в России распространяется свыше 60,5 тысячи средств массовой информации. Почти 9,5 тысячи из них выпускаются на национальных языках.

Чернышенко подчеркнул, что несмотря на цифровизацию общества, традиционные газеты и журналы играют важную роль в развитии общества, особенно для жителей небольших населенных пунктов.

"Современная пресса является важным медиатором между властью и обществом, основным источником качественной, актуальной и объективной информации. Ежедневное освещение событий в стране и мире доказывают, что ценности профессии остаются незыблемыми - гражданская позиция, неравнодушие, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность", - добавил вице-премьер, поздравив журналистов с профессиональным праздником - Днем печати, который отмечается в России 13 января.

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