Болсонару разрешил министрам летать бизнес-классом

12 января президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий высшим чиновникам пользоваться бизнес-классом на международных рейсах продолжительностью более 7 часов.

Новое правило отменяет постановление бразильского экс-президента Мишела Темера, которое было подписано в 2018 году и ограничивало международные поездки госслужащих только эконом-классом. При этом чиновники были вправе изменить категорию места в самолете, но только за счет собственных средств. Теперь же повышение класса перелета производится за счет государственной казны.

Бразильское правительство, обосновывая указ президента, заявило, что основная цель состоит в том, чтобы "смягчить риск физических ограничений и негативного воздействия на здоровье госслужащих при исполнении ими служебных обязанностей за рубежом".

Кроме того, в дополнение к коммерческим рейсам чиновники теперь могут использовать самолеты ВВС Бразилии для международных перелетов.