Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"

Брюссель не может запретить газопровод, который соответствует законодательству. И если регуляторы ФРГ и ЕС дадут положительное заключение в отношении "Северного потока-2", то он будет запущен. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав минобороны стран ЕС.

"По "Северному потоку-2" мы уже сказали все, что может быть сказано​​​. Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и других стран ЕС", - цитирует европейского дипломата РИА Новости. По его словам, инфраструктура уже построена и сейчас проходит процесс одобрения регуляторами: сначала Германии, а затем Евросоюза.

"Мы много раз говорили, что не рассматриваем эту инфраструктуру как приоритетную для ЕС, - честно признал Боррель. - Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуру, которая строится в соответствии с правилами… Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов, инфраструктура будет работать. Если нет, то нет".