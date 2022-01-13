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13.01.2022 12:26
Рубрика: В мире

Бывшего главу КНБ Казахстана заподозрили в намерении захвата власти

Текст: Юрий Когалов

Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, которого обвиняют в государственной измене, подозревают еще и в попытке захватить власть в стране. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

В столице Казахстана все как обычно, если не считать патрулей на улицах

"Продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - отмечается на сайте КНБ.

По этому же делу задержаны два бывших заместителя Масимова - Ануар Садыкулов (начальник Службы специального назначения "А") и Даулет Ергожин.

Напомним, экс-глава КНБ был освобожден от своей должности 5 января указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, затем его арестовали по подозрению в госизмене. Он находится в изоляторе временного содержания​​​. Детали дела в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных погромами зданий госучреждений. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения и обратились за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Как сообщается, конституционный порядок был восстановлен во всех регионах республики, в некоторых из них уже отменен режим ЧП. Сегодня начинается процесс вывода миротворцев ОДКБ, как ожидается, это займет около 10 дней.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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