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13.01.2022 11:01
Рубрика: Экономика

Число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза

Текст: Алексей Рыбин
Число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках Гайдаровского форума.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

"С 1 июля 2021 года количество проверок рухнуло по сравнению с 2019 годом в два раза - от 1,5 млн до 700 тысяч. А с 1 июля до сегодняшнего момента по сравнению с тем же периодом 2019 года сокращение в 4 раза", - пояснил вице-премьер.

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Результаты сравнивались с 2019 годом, поскольку в 2020 году проверки бизнеса из-за пандемии не проводились вовсе.

Также Дмитрий Григоренко рассказал о новых подходах к проведению проверок.

"Саму процедуру мы оцифровали, запустили облачную систему. Теперь проверяющее ведомство не может что-то скрыть или скорректировать результаты. Облачная система позволяет видеть все данные в режиме реального времени. Это другая среда доверия к данным. Мы видим сроки проверок, их количество, причины, нарушения и можем с этой информацией работать", - отметил вице-премьер.

Гайдаровский форум - 2022 проходит в Москве 13-14 января. Организаторами выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Экономика Бизнес Правительство Вице-премьеры Гайдаровский форум Господдержка малого бизнеса

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