Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион

К 2030 году в социальной сфере должно появиться около миллиона новых рабочих мест. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Стратегия социального развития: среднесрочные приоритеты".

"Сегодня в социальной сфере заняты 5,5 млн граждан, к 2030 году мы вынуждены расширить перечень специальностей и увеличить численность работников до 6,5 млн", - сказал он.

Министр пояснил, что на социальную политику и рынок труда сегодня влияет демографическая ситуация в стране. Так, к 2030 году на треть увеличится число граждан в возрасте от 65 лет в составе населения. Сейчас в России около 23 млн людей старшего возраста, а будет около 30 млн человек.

"Это предопределяет развитие социальной сферы, сферы услуг, здравоохранения", - добавил Котяков. Именно поэтому, по его словам, сегодня уделяется большое внимание развитию системы долговременного ухода, создается инфраструктура для поддержания активного долголетия. В числе задач - и формирование новых рабочих мест для возрастных работников. Если в 2020 году средний возраст занятого населения составлял 41 год, то к 2030 году - он превысит 43 года.